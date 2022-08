Magyarországon több ezer háztartás rendelkezik úgynevezett feltöltős villanyórával, melyet azért vezettek be, hogy a hátrányos helyzetű családok ne halmozzanak fel akaratukon kívül akár százezres tartozást. Így akkor és annyival töltik fel a villanyórájukat, amikor és amennyivel tudják – emlékeztetett a kormányhoz címzett írásbeli kérdésében a DK-s Varju László, aki egy olyan felhasználó beszámolóját idézte, aki eddig 3000 forintért 82 kilowatt áramot kapott, augusztus 1-jétől azonban ugyanennyi pénzért már csak 44 kilowattot – írja a VG.

A feltöltős villanyórások számára lesz mód a korrekcióra

Forrás: Shutterstock

Az ellenzéki politikus ezek alapján arra várt választ a kormány képviselőjétől, hogy a rezsicsökkentés átalakítása után mit kívánnak tenni a feltöltőkártyás lakossági fogyasztásmérővel rendelkezők megsegítése érdekében. Folyamatban van a kedvezményes energiaár alkalmazását segítő informatikai rendszer fejlesztése – közölte válaszában a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, Koncz Zsófia. Azt ígérte, ennek elkészültét követően

az előre fizetős mérőket használó ügyfeleknek lehetőségük lesz utólagos elszámolási korrekciót kérni az érintett egyetemes szolgáltató által biztosított módon.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos friss hír, hogy nem járnak rosszabbul azok a háztartási földgázfelhasználók sem az új szabályok mellett, akikhez az átlagosnál kisebb fűtőértékű gáz érkezik.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a napokban már az új rezsiszabályok szerint készített számlákat küldi a lakossági ügyfeleinek. A Koncz Zsófia által is említett informatikai fejlesztés alátámasztja a VG korábbi információját, miszerint az MVM Nextnél egyszerre négy különböző számlázási rendszerben kellett átállni az újfajta elszámolásra. Az MVM Next oldalán az előre fizetős mérőórával rendelkezők részletes tájékoztatást kaphatnak arról, hogy szolgáltatótól függően milyen elszámolás alá esnek.

A cég azt írta, módosítani fogják az elszámolást annak érdekében, hogy könnyebben nyomon követhető legyen. A módosított elszámolás szerint kedvezményes áron lehet majd tölteni, amíg a felhasználó el nem éri az évesen kedvezményesen igénybe vehető mennyiségi határt (2523 kilowattórát), azt követően pedig a magasabb, lakossági piaci áron.

A módosított elszámolási rendszer bevezetése szeptemberben várható, az addig lakossági piaci áron feltöltött mennyiségeket visszamenőlegesen kompenzálják – erősítették meg az államtitkári közlést –, és erről az érintett ügyfeleket írásban fogják tájékoztatni.

Az új rezsicsökkentési szabályok augusztus elsején léptek hatályba. Az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztartásban, magyar családnál fennmarad a rezsicsökkentés. A gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbméter, az áramnál 2523 kilowattóra évente.

A rezsikalkulátor ide kattintva érhető el.