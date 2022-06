Varga Mihály kiemelte: az adóhatóság maradéktalanul eleget tesz a feladatának, biztosítja az ország működéséhez és legfontosabb kiadásaihoz szükséges bevételeket; tavaly 17 ezer 570 milliárd forintot szedett be. Emellett az adópolitika része a gazdaság versenyképességének is, kiszűrik azokat a vállalkozásokat, amelyek nem jogkövetők, így a visszaélésekkel rontják a gazdaság hatékonyságát. A tisztességes adózóknak kell kedvezni, a szabályokat megkerülőket pedig fel kell tárni, és szigorúan meg kell büntetni a NAV alapelve szerint – hangsúlyozta.

Hozzátette: komoly informatikai fejlesztéseket hajtottak végre a felderítések hatékonyságának javításához, az eredmények bíztatóak, a gazdaságfehérítési intézkedésekkel 2010 és 2019 között 2300 milliárd forintnyi költségvetési többletbevétel keletkezett. Kifejtette, a gazdaságfehérítés online eszközeivel – online pénztárgép, online számla, ekáer-rendszer – a tisztességes adózóknak kedveznek, szűkítik a bűnözők mozgásterét. Az ellenőrzések hatékonyságát javító elektronikai eszközök között említette a röntgenkapukat, drónokat, testkamerákat, testszkennereket.

Arról is beszélt, vannak olyan munkatársai a NAV-nak, akiknek a munkáját semmilyen eszközzel nem lehet kiváltani, nélkülözhetetlenek, a felderítés hatékony és pontos eszközei, ők a szolgálati kutyák. A hatóság 43 aktív, jól képzett szolgálati kutyája nemzetközi szinten is elismert, felderítéseikkel védik a tisztességes adófizetőket, kiszűrik a kábítószer- és cigarettacsempészeket, valamint hozzájárulnak a költségvetési bevételekhez is.

Varga Mihály kiemelte: a szolgálati kutyák tavaly csaknem 1500 felderítésben vettek részt, nekik köszönhető, hogy sikerült lefoglalni 55 millió szál cigarettát, 50 tonna vágott dohányt. Hozzátette, hogy 128 alkalommal kábítószert is találtak, amelyek összértéke eléri a 25 millió forintot. A bankjegykereső kutyák jelzésére pedig 167 millió forintot és 55 ezer eurót foglaltak le a pénzügyőrök. Az összérték csaknem 10 milliárd forintot tesz ki. A magyar kutyás csapatok a nemzetközi versenyeken is jó eredményeket mutatnak fel – hangsúlyozta.

A miniszter köszönetet mondott a kitüntetett munkatársaknak azért, hogy az elmúlt években is teljes odaadással végezték munkájukat. Varga Mihály kedden az adóhatóság kutyakiképző központjában átadta a kitüntetéseket az elvégzett kiemelkedő teljesítményért.

A legjobb cigarettakereső kutya vezetőjének Hollósi Norbert pénzügyőr zászlósnak és Sherry nevű németjuhászának, a legjobb bankjegykereső kutya vezetőjének Szabó Zoltán pénzügyőr főtörzszászlósnak és Thornak a hollandjuhásznak, a legjobb kábítószer-kereső kutya vezetőjének Lendvai Péter pénzügyőr hadnagynak és Candy nevű labradorjának, valamint a legjobb járőrkutya-vezetőnek, Germán Sándor pénzügyőr törzszászlósnak és Borisz nevű németjuhászának.

Borítókép: Varga Mihály a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kutyakiképzõ központjában 2022. június 14-én / MTI / Kovács Attila