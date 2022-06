A tárcavezető bejegyzésében emlékeztetett arra: több mint két éve, hogy a koronavírus első hullámai alapjaiban rengették meg a világot. Országok zártak be, kereskedelmi láncok szakadtak meg vagy éppenséggel légi összeköttetések szűntek meg.

A világjárvány egy olyan kihívás volt, amellyel minden országnak meg kellett küzdenie, hogy napról napra, hétről hétre és hónapról hónapra nyerjük vissza régi életünket.

Magyarország ebben jól helytállt, így most már világviszonylatban is folyamatosan építhetjük vissza mindazt, amit a vírus elvett tőlünk. Ennek mérföldköve most az Air China döntése, ami alapján a kínai légitársaság újraindítja a több mint két éve bezárt járatát Peking és Budapest között, így július 7-től újra közvetlen menetrend szerinti repülőjárat köti össze a két fővárost

– olvasható a bejegyzésben.

Szijjártó Péter szerint a bejelentés komoly jelentőséggel bír a magyar gazdaság szempontjából is, hiszen mind a turizmus, mind a kereskedelem hatalmas lendületet kap azzal, hogy Budapest ismét közvetlenül elérhetővé válik a kínai fővárosból.

Bejegyzésében a miniszter felidézte:

több mint hét évvel ezelőtt, 2015. május 1-jén fogadtuk az Air China első közvetlen Peking-Budapest járatát, amely a későbbiekben is nagy sikerrel üzemelt.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Máthé Zoltán