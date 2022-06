A légitársaságok kereskedelmi gyakorlataival kapcsolatban felmerülő fogyasztói panaszokról, piaci anomáliákról és a szükséges teendőkről konzultáltak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei - közölte a GVH szombaton.

A közlemény szerint a két hatóság folyamatosan együttműködik egymással, hogy a lehető leghatékonyabban fel tudjanak lépni az esetleges jogsértő reklámgyakorlatok ellen.

A hatóságok megegyeztek abban, hogy amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálata során a versenyhivatal hatáskörébe tartozó, feltételezetten jogsértő kommunikációt talál, úgy a GVH haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket, hogy minél kevesebb fogyasztó szenvedjen kárt a megtévesztő hirdetések miatt - írták.

Hozzátették, hogy a GVH évek óta kiemelten figyeli a légitársaságok reklámgyakorlatát, és már számos eljárást lefolytatott ezen a területen.

A közleményben kitértek arra, hogy a versenyhivatal az eljárásokon túl tájékoztató anyagokkal is segíti a fogyasztókat, hogy körültekintően vásárolják meg repülőjegyeiket, és az utazási ajánlatok esetében is kellő óvatossággal járjanak el. Emellett gyakorlati tanácsokkal is segíti az utazást tervezőket.

A GVH arra hívta fel a fogyasztók figyelmet, hogy felkészülten vágjanak neki utazásuk megszervezésének, hiszen így könnyebben elkerülhetik a félrevezető tájékoztatásokat, valamint a nyaralás közben előforduló kellemetlen meglepetéseket.

A Gazdasági Versenyhivatal folyamatosan figyeli a piacot és ha jogsértést észlel, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket - olvasható a közleményben.