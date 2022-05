A fólia alatt termesztett szamócából a tavaszi hideg miatt jóval kevesebb termett, de az összmennyiség nem csappant meg az új termelőknek köszönhetően. A járvány idején ugyanis a szamóca meglepően jól jövedelmezett, ezért sokan kezdtek el foglalkozni vele - emlékeztettek. Termelői szempontból 2022 már nem alakult olyan jól, a termelési költségek ugyanis magasak, a nagybani árak viszont nem nőttek, az értékesítést a külföldi áru szintén nehezíti. A nagykereskedelmi árak minőségtől függően 1000 és 1400 forint között változnak.

A magyar termelők korábban azt remélték, hogy az import szamóca lassan eltűnik a belföldi piacról, mivel Görögországban és Spanyolországban a nyárias idővel rendszerint vége a betakarításnak. Ma már viszont melegtűrő fajtákat is termesztenek, így még mindig akad külföldi szamóca a kínálatban, ráadásul Romániában olyan nagy a túlkínálat, hogy az eladhatatlan áruból Magyarországra is jut. A közlemény szerint a kedvezőtlen tapasztalatok miatt jövőre várhatóan kisebb lesz a belföldi szamócatermés.

A FruitVeb korábban már felhívta a figyelmet arra, hogy a túlkínálat más országokban is gondot okoz a gazdáknak. Lengyelországban azért aggódnak, mert nem gazdaságos a termelés az alacsony, a magyarországihoz hasonló árak miatt. A háború miatt ráadásul a görög szállítmányok is Közép- és Nyugat-Európában keresnek új célpontokat. Németországban, Franciaországban, és a Benelux-államokban a gyenge keresletre panaszkodnak. Az értékesítők tapasztalatai szerint a vásárlóerő az áremelkedések miatt érezhetően csökken, ami elsősorban a nem létfontosságú termékek forgalmát csökkenti, így a szamóca piacát is - írták.