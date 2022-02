A napilapnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, hogy nem lesz készlethiány az üzletekben és nem fenyeget az a veszély, hogy kiürülnek a polcok amiatt az új rendelkezés miatt, amely az áruházláncok bevonásával bevezeti az élelmiszermentés új, átlátható rendszerét. Egyes kereskedők amiatt aggódnak, hogy a százmilliárd forint feletti éves árbevételt termelő kiskereskedelmi cégekre február 1-jétől érvényes, a gyakorlatban pedig május végétől élesedő új rendszerben akadozhat a napi áruszállítás az üzletekbe, mivel még nem tudják, hogy kinek a feladata lesz a rövidesen lejáró minőségmegőrzési idővel rendelkező termékek kiszállítása az azokat igénylő karitatív szervezetekhez - emlékeztetett.

Vámos György kitért rá: a napi fogyasztási cikkeket árusító boltok kínálatának nagyobb részét adják azok a termékek, amelyeknek nem a szigorúbb szempontok szerint meghatározott, rövid fogyaszthatósági, hanem a több napos vagy nem ritkán több hetes minőségmegőrzési ideje van. Ezek közé tartoznak a tartós élelmiszerek, illetve például a csomagolt pékáruk vagy a kekszek, csokoládék, tartós tejek, üdítőitalok, fűszerek.

Az ilyen termékeket még a minőségmegőrzési időn túl is el lehet fogyasztani, értékesíteni viszont tilos. Ezért a készleten ragadt árut eddig is nagy arányban ajánlották fel karitatív célokra, például állatmenhelyeknek vagy ételosztó szervezeteknek egyedi megállapodások szerint. Az is gyakori, hogy a boltok a lejárati idő közeledtével akcióba kezdenek, ami a vásárlók körében népszerű és csökkenti a boltos veszteségét, ez azonban a jövőben változhat - hívta fel a figyelmet. Vámos György megjegyezte, hogy egyfajta értékvesztéssel járhat az új rendelkezés, viszont a hatékony gyakorlat érdekében jelenleg is zajlanak az egyeztetések, például a megszabott határidőről, az érintett termékek köréről és a logisztikai kérdésekről.

Megjegyezte azt is, a hulladékgazdálkodás hatékonyságát támogató új szabályozás elismeri az eddigi adományozási gyakorlatot, amely beépülhet a formálódó rendszerbe. Az élelmiszermentő központ köt megállapodást az egyes szereplőkkel, például a szállítmányozás körülményeiről is - mondta.