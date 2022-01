A miniszter kifejtette: a mezőgazdaság számára kulcsfontosságú a tápanyag-utánpótlás és a műtrágya minél magasabb fokú kiváltása. Az Agrárminisztérium kiemelt célja éppen ezért a mezőgazdaságban keletkező szervestrágya környezettudatos feldolgozásának és további hasznosításának elősegítése, ami hozzájárul a műtrágya felhasználásának csökkentéséhez.

A trágyafeldolgozó üzemek fejlesztése közvetlenül és jelentősen segíti a mezőgazdasági termelőket az egyre szigorodó uniós környezet- és klímavédelmi elvárásoknak történő megfelelésben. A szervestrágya fermentálásával olyan termékek állíthatók elő, amelyek az üzemi szántóföldi növénytermesztésben, kertészetekben, továbbá a lakossági felhasználásban talajkondícionálóként alkalmazhatók. Így jelentősen mérsékelhető a műtrágya felhasználás és a környezet terhelése is

- emelte ki a miniszter.

Hangsúlyozta, a tárca támogatja a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó és a piaci keresletre alapozott kapacitásbővítő fejlesztéseket, egyben örömét fejezte ki, hogy már működik ilyen üzem Magyarországon.

Nagy István megjegyezte, hogy a trágyafeldolgozó üzemek létesítésének támogatása már most is több hazai beruházási program keretei közé beilleszthető, most azonban egy célzottabb konstrukció is készül.

A tárcavezető azt javasolta, hogy a támogatással kapcsolatban kísérjék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu oldalt, továbbá a www.vali.hu megújult vállalkozói információs portált. Utóbbi felületen a vállalkozók mindössze pár kattintással személyre szabott információkat kaphatnak a vállalkozásuk számára elérhető támogatási és hitellehetőségekről, képzésekről, illetve tájékozódhatnak a vállalkozásokat érintő legfontosabb hírekről és eseményekről - áll az AM közleményében.

Borítókép: illusztráció