Az MNB hangsúlyozta: a jogsértésekből fakadó kockázatok alapvetően nem veszélyeztetik a társaság hosszú távú, megbízható működését.

A közlemény szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb) a Generali több esetben megsértette a kárnyilvántartó és kötvénynyilvántartó szerv, illetve az üzembentartó felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét, például a szerződés létrejötte, megszűnése és a díjfizetés elmulasztása kapcsán.

Többször előfordult, hogy a biztosító jogsértően a kockázatviselés kezdetét 60 nappal megelőző ajánlatot fogadott el, valamint az is, hogy a nem írásban létrejött kgfb szerződéseknél elmulasztotta a kötvény kiállítását.

Az informatikai biztonság kapcsán nem volt mindig megfelelő az éles adatok tesztrendszerekben történő kezelése, anonimizálása, valamint az adatok védelme a rendszerek közötti adatátadások és a távoli, mobileszközzel történő hozzáférések során. Nem különült el kellően a biztosítói és leányvállalati hálózat sem. Nem voltak naprakészek egyes biztonsági frissítések, a már nem támogatott rendszerek kivezetése, egyes rendszerek biztonsági megerősítése és tesztelése, továbbá a hozzáférések kezelése és felülvizsgálata.

Hiányosságok merültek fel a Generali javadalmazási gyakorlata és annak belső szabályozottsága terén is. Hiányosnak bizonyult a biztosító több termékének díjkalkulációja, és jogsértőek voltak több konstrukció szerződési feltételei. A Generali hiányos belső szabályozás nyomán kialakított kárnyilvántartási rendszere nem tette lehetővé az esetleges késedelmek rendszerszintű szűrését, megállapítását, és csak egyedi kereséssel lehet ellenőrizni a jelentős számú kárigény megfelelő határidőben történő rendezésére vonatkozó információt.

A jegybank megállapította azt is, hogy nem volt mindenben megfelelő a biztosító panaszkezelési szabályzata és a panaszfelvételi jegyzőkönyv tartalma. Egyes esetekben az ügyfélpanaszokat határidőn túl válaszolta meg a biztosító. Hiányosságokat tárt fel az MNB a biztosító egyes tájékoztatásainál is.

A feltárt hiányosságok miatt a jegybank 35,5 millió forint felügyeleti és 1,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a biztosítóra.

Enyhítő körülménynek számított, hogy a biztosító a vizsgálat során már egyes feltárt hibák korrekciójáról számolt be. Az MNB határozatában arra is kötelezte a Generalit, hogy dokumentumokkal igazoltan számoljon be a feltárt problémák megszüntetésére tett intézkedéseiről.