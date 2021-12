Süli János arra is kitért, hogy az Országos Atomenergia Hivatal „rendkívül alaposnak” ítélte a Paks II. Zrt. által benyújtott létesítésiengedély-kérelmet. Áttanulmányozták a hiánypótlásban meghatározott új feladatokat és azok minden szempontból teljesíthetők, „nincs tehát akadálya annak, hogy a szükséges további dokumentációt benyújtva a projekt megkapja a létesítési engedélyt” – mondta. Megjegyezte: mind a hatóságnál, mind az engedélyesnél kiváló, nemzetközileg is elismert szakemberek dolgoznak, a létesítési engedély „egy szakmailag nagyon is alátámasztott, biztos alapokon álló dokumentum lesz az eljárás lezárásakor”.