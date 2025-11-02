53 perce
Egy rejtett KRESZ-szabály, amit naponta tízezrek szegnek meg
Rengeteg személyautót – különösen SUV-okat – érint mostanában egy szinte ismeretlen közlekedési szabály: a járdán parkolás akkor is tilos lehet, ha a jármű tengelyterhelése meghaladja az 1000 kg-ot. A szabály betartása nehézkes, a hatósági bírságolás pedig ritka.
Nyilvánvalóan hiányzik a szabadon hagyott másfél méter, e probléma mellett eltörpül a Mercedes túlsúlya
Forrás: Délmagyarország
Az elmúlt években egyre nagyobbak lettek a személygépkocsik méretei, a SUV-divat és a villanyautók plusz akkutömege miatt pedig a járművek súlya is jelentősen nőtt. Ez új kihívásokat hoz a közúti infrastruktúra számára, különösen a járdán való parkolás terén – írja a Magyar Nemzet.
Az általános szabály szerint a járdán csak akkor parkolhatunk, ha azt jelzőtábla megengedi, az autó legfeljebb a járda felét foglalja el, és legalább 1,5 méter szabad sáv marad a gyalogosoknak.
Azonban kevesen figyelnek arra a kevéssé ismert, szintén a KRESZ-ban szereplő előírásra, amely szerint a jármű tengelyterhelése nem haladhatja meg az 1000 kg-ot a járdán parkoláskor.
Hogy pontosan miről rendelkezik a KRESZ-szabály, arról bővebben ITT olvashat.
Két SUV-val és nagy kedvezménnyel lépett piacra a Chery Magyarországon
Bulvár-celeb
- Elképesztő új divat hódít – fogra tetováltatnak a fiatalok (videó)
- Sokkoló, mi mindent rejt egy hajkefe!
- Megvonja a brit uralkodó a hercegi címet András hercegtől
- A nagymamák kedvenc időtöltésének hódol a legszebb mosolyú világsztár
- Drámai jövőképet fest az Olasz Földrajzi Társaság jelentése