Megnyugtató hírek érkeztek a hatezer méteren bajba került Nagy Márton hegymászóról
Magyar hegymászót súlyos gyomorpanaszokkal szállították kórházba. Most már jól van, sőt az is kiderült, mi okozta a bajt hatezer méteren.
Klein Dávid és Nagy Márton hegymászók
Forrás: Klein Dávid/Facebook
Korábban hírt adtunk arról, hogy Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt, ezért hegymászótársa, Klein Dávid kezdeményezte a helikopteres kiemelését.
Szombaton újabb hírek érkeztek, közleményt adtak ki az alpinista állapotáról, amit Klein a közösségi oldalán tett közzé.
Nagy Marci hegymászót (25) ma délután, nepáli idő szerint nagyjából 14:00-kor kiengedték a Manipal Oktató Kórházból, és jelenleg Pokharában pihen
– számolt be a fejleményekről Klein Dávid, aki azt is elárulta hogy a kötéltársa
tünetei vesekőre vezethetőek vissza.
Kein az előzményeket is részletezte, többek közt a kórházba szállítás körüli bonyodalmakat is, amelyek végól megoldódtak, így sikerült a hegymászót eljuttatni a kórházba, ahol kiviszgálták, és ellátták.
Hálásak vagyunk a Manipal kórház sürgősségi csapatának! A láthatóan rendkívül túlterhelt egészségügyi csapat alapos és professzionális ellátásban részesítette Marcit a nap folyamán. Végleges diagnózis csak 3-án késő délután született: Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie… Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Paudel Klárának és férjének, dr. Badri Paudelnek is: a nagytudású és komoly tekintéllyel bíró pokharai orvos házaspár azonnal segítségünkre sietett, meglátogattak minket a kórházban és mindenben támogattak minket. Hálásak vagyunk
– fogalmazott Klein Dávid, hozzátéve, hogy „Marcit éjszakára bent tartották a kórházban, infúziót és gyógyszereket kapott. A kórházból végül október 4-én távozott”, de a visszatérése jelenleg még bizonytalan. .
Nagy Márton hegymászó köszönetet mondott a mászótársának, aki mindvégig kitartott mellette
Most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés. Messze a civilizációtól, csak a magunkkal hozott eszközökből dolgozva, Dávid a maximumnál is többet hozott ki a lehetőségekből. Tudott annyit segíteni rajtam, hogy ne legyen belőle baj, ha egy nappal később érkezik a mentés
– idézte a közlemény az alpinistát.
A bejegyzésből az is kiderül, hogy jelenleg Dávid időjárás-előrejelzéseket elemez és szervezi visszatérését az alaptáborba.
