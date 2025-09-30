Csak ezt az egy trükköt kell betartani a tökéletes tükörtojáshoz

Így készül a tökéletes tükörtojás

Ez a trükk pedig nem más, mint hogy

a tojásokat egyesével egy széles, nem túl mély csészébe vagy tálkába ütjük és innen öntjük a serpenyőbe.

Ezzel nemcsak a sárgája kiszakadását kerülhetjük el, de azt is, hogy aprócska héjdarab, vagy épp záptojás kerüljön az edénybe.

