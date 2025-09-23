26 perce
Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától
A poloskák egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban, és kellemetlen szagukkal, jelenlétükkel bosszúságot okoznak. Szerencsére a poloska ellen nem feltétlenül szükséges vegyszerekhez nyúlni.
A poloskák már keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a telet
Forrás: Shutterstock
Megérkezett az ősz, amikor a poloskák keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a telet. Sokszor döntenek úgy, hogy a lakás erre pont tökéletes – írja a Mindmegette.hu. A gasztroportál cikkében olyan házi praktikákat gyűjtött össze, amikkel távol tarthatjuk a kéretlen látogatókat.
Megelőzés és hatékony védekezés poloska ellen
A hatékony poloska elleni védekezés a megelőzéssel kezdődik.
Az ablakokra és az erkélyajtóra szerelt szúnyogháló alapvető megoldás, hiszen megakadályozza, hogy a poloska bejusson a lakásba.
Érdemes minden apró rést és repedést is ellenőrizni, mert a rovarok a legkisebb nyíláson is képesek átjutni.
Fokhagyma poloska ellen: természetes riasztó
A fokhagyma erőteljes illata sok rovart, így a poloskát is távol tartja.
Készítsünk házi oldatot fél liter vízből és néhány teáskanál reszelt fokhagymából, majd ezzel kenjük be az ablakpárkányokat és ajtókereteket.
Ez a megoldás nemcsak olcsó, de a környezetet sem terheli, és hatékony házi módszer poloska ellen.
