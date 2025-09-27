6 órája
Frizbit dobott egy látogató az oroszlánkifutóba
Egy oroszlán életébe is kerülhetett volna a felelőtlen cselekedet: egy látogató frizbit dobott az oroszlánkifutóba a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az intézmény nyomatékosan felhívta a figyelmet: soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat.
Egy frizbit dobtak be az oroszlánok kifutójába
Forrás: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert
– Állatgondozóink a ma reggeli szokásos feladataik ellátása közben valami furcsa, idegen dologra lettek figyelmesek az oroszlánkifutóban.
Csakhamar kiderült, hogy egy látogató a képen látható műanyag – vélhetően kutyáknak szánt – frizbit dobta Ginni, Basil és Kharia kifutójába
– írja posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert.
Az intézmény felhívta a figyelmet, hogy az eset könnyen balul sülhetett volna el.
A házikedvenceknek – vagy gyermekeknek – készült játékok nem alkalmasak arra, hogy egy állatkerti állat, játsszon vele. Még akkor sem, ha a játék leírásában szerepel, hogy „emészthető”.
– Mivel az állatok ezeket könnyedén egyben lenyelhetik, úgy, hogy a gondozók, vagy állatorvosok észre sem veszik, az emésztőrendszerük biztosan nem birkózik meg vele és mire az állat tüneteket produkál, még műtéti beavatkozással sem biztos, hogy segíteni tudnak rajta. Az állapota már végzetes is lehet – hangsúlyozta ki a fővárosi állatkert. Felidézték: emlékszünk az esetre, amikor szeretett
vízilovunk Süsü 31 évvel ezelőtt hasonló okokból, egy teniszlabda miatt lelte végzetét.
– Tisztelettel de határozottan kérjük látogatóinkat, hogy soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat – hívta fel a figyelmet az intézmény.