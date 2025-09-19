szeptember 19., péntek

Back to the Gym

1 órája

Életmódváltás ősszel: ezeket a táplálkozási hibákat egy dietetikus sosem követné el

Szeptemberben nemcsak a falevelek, hanem velük együtt azok a kifogásaink is lehullhatnak, amelyekkel sikerült eddig elodázni a mozgást és a tudatosabb étkezést. A BioTechUSA idei Back to the Gym elnevezésű kampánya éppen ebben az elhatározásunkban nyújthat segítséget, ugyanis mind az edzőterembe való visszatéréshez, mind pedig a helyes táplálkozás kialakításához gyakorlati útmutatóval és vásárlási kedvezménnyel szolgál.

MW
Életmódváltás ősszel: ezeket a táplálkozási hibákat egy dietetikus sosem követné el

Forrás: BioTechUSA

Fotó: StockFamily

A kampány jótékony nagykövetei, Oczella Eszter és Kiss Jenő, valamint a cégcsoport dietetikus szakértője is abban támogatnak, hogy megbízható iránymutatást kapjunk az életmódváltáshoz. Az elhatározásunkhoz pedig plusz erőt adhat, hogy a kampány részeként jótékony célt is támogathatunk.

Formába lendülés okosan: trükkök, amelyeket a legjobbak is alkalmaznak

A kampány jótékony nagykövetei, Kiss Jenő IFBB Pro, 2x Mr. Univerzum és Oczella Eszter IFBB Bikini Pro versenyző hasznos tanácsaikkal világítottak rá arra, hogy a formába lendülés titka nem a csodaszerekben vagy a villámdiétákban rejlik, hanem a tudatosságban. A két meghatározó ikon öt pontban osztotta meg, mely tanácsokat érdemes megfogadni a sikeres életmódváltáshoz:

  1. Tisztán megfogalmazott, reális célokkal induljunk el, amelyek valóban teljesíthetők és hosszú távon is motiválnak bennünket.
  2. Készítsünk átgondolt, túlzásoktól mentes edzéstervet, amely biztos és kivitelezhető kapaszkodót nyújt.
  3. Kezdőként vagy újrakezdőként fókuszáljunk a teljes testes edzésekre, ismerjük meg az alapgyakorlatokat, lassan és fokozatosan terheljük egyre inkább a testünket.
  4. Ne feledkezzünk meg a nyújtásról sem, ami a regeneráció és a sérülésmegelőzés alapja.
  5. A siker nem csak az edzésen múlik: a tudatos táplálkozásban és a megfelelő pihenésben éppúgy ott rejlik a fejlődés kulcsa, mint a súlyzók emelgetésében vagy a kardióedzésekben.

Tisztítsuk meg a tányérunkat a tévhitektől!

Jenő és Eszter tanácsait a BioTechUSA dietetikus szakértője, Somogyi Sára egészítette ki. Ha ugyanis a mozgás és a megfelelő, jól összerakott étrend kéz a kézben járnak, abból nemcsak pillanatnyi lendület születhet, hanem hosszú távon is fenntartható a látványos változás. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy milyen étkezési szokások visznek minket előre, és mely divatdiéták vagy tévhitek vetnek inkább vissza.

Oczella Eszter és Kiss Jenő, a Back to the Gym jótékony nagykövetei

A legtöbbünk fejében komoly káosz uralkodik, ha az étkezésről van szó, azonban a szakértő szerint

itt az idő elfelejteni „a kenyér, a gyümölcsök vagy a tészta automatikusan hizlalnak” és az „este hat után már nem eszem” szabályokat! Sikerre csak az vezethet, ha sikerül egészséges kapcsolatot kialakítanunk az étellel, amelybe nem férnek bele a „majd lemozgom” és a „pár napnyi böjtöléssel vagy kalóriadeficittel majd gyorsan leadom a felesleget” típusú gondolatok.

„A túl szigorú, szélsőséges diéták könnyen hiányállapotokhoz vezethetnek, miközben a kalóriabevitelünk nem feltétlenül csökken, így akár hízhatunk is, és az étkezéssel kialakított kapcsolatunk is sérülhet. A rossz táplálkozás ráadásul nemcsak a testünket, hanem az elménket is terhelheti: romolhat az alvásunk minősége, ami fáradtságot és stresszt okozhat, ez pedig végső soron a teljesítőképességünket is visszavetheti. Példának okáért egy jól összeállított vacsora 19-20 órakor teljesen megfelelő, ha 22-23 órakor fekszünk le, de az ezt követő folyamatos nassolás viszont alááshatja a fejlődésünket, és hosszú távon komoly akadályt jelenthet a céljaink elérésében” – árulta el a dietetikus.

Titkos összetevők a sikeres életmódváltáshoz

De akkor milyen apró, mégis hatékony változtatásokkal érhetjük el a tartós sikert? A szakértő szerint már önmagában a minél színesebb, változatosabb zöldségfogyasztás is rengeteg előnnyel járna a lakosság nagy részénél. Emellett gyakran az adagok nagyságának csökkentése, valamint a hozzáadott cukorbevitel redukálása hozhat látványos és fenntartható eredményt. Ha pedig igazán megtámogatnánk az életmódváltásunkat, akkor egy-egy célnak megfelelő, minőségi étrendkiegészítő is valóban támogathatja a fogyásunkat, természetesen egy jól összeállított étrend, megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, illetve rendszeres mozgás mellett.

A BioTechUSA Back to the Gym kampánya során nemcsak a sportolásra és táplálkozásra vonatkozó szakértői tanácsokkal támogatja az életmódváltókat, hanem mind az üzletekben, mind pedig a webshopban a teljes kosárértékre 15 százalék kedvezményt biztosít a BTTG15 kód segítségével egészen október 12-ig.

Az edzőterembe való szeptemberi visszatéréssel még egy jó ügyet is támogathatunk. A vállalat 2024-es Back to the Gym kampányával a Bátor Tábort támogatta több mint 5 millió forinttal. Az idei évben pedig a Gyermekétkeztetési Alapítvány számára gyűjtenek, mivel az elégséges és minőségi táplálkozás is a kampány egyik alapköve. A kezdeményezéshez a Fitness5 edzőteremhálózat is csatlakozott, így szeptember 15. és október 12. között minden edzőtermi belépés 30 forinttal segíti az alapítvány munkáját. A programnak köszönhetően minden életmódváltó hozzájárulhat ahhoz, hogy a rászoruló gyermekek számára biztosított legyen a napi egészséges étkezés.

 

