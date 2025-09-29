szeptember 29., hétfő

Egyszerű praktikákkal elkerülhetjük az élelmiszerpazarlást

Évente átlagosan hatvan kiló élelmiszerhulladék keletkezik a háztartásokban fejenként, amelynek körülbelül az egyharmada elkerülhető lenne – írja a Nébih legfrissebb adatai alapján.

MW
Ez a közel 22 kiló feleslegesen kidobott élelmiszer éves szinten közel 40.000 Ft plusz kiadást jelent. Szeptember 29-e az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem világnapja, amely az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Safe2Eat kampányának egyik fő célkitűzése is. A gyakorlati megvalósításhoz a Nébih Maradék nélkül programja ad hasznos tanácsokat. 

A leggyakrabban elpazarolt élelmiszerek listáját évek óta a készételek vezetik 8,72 kg/fő/év mennyiséggel. A lista második helyén a zöldségek és gyümölcsök szerepelnek fejenkénti 4,46 kg-os pazarlással, ezt követik a pékáruk 2,76 kg/fő/év eredménnyel. Hogyan csökkenthetjük a pazarlás mennyiségét?

1. Menütervezés maradék nélkül

A tudatos menütervezés kulcsszerepet játszik az élelmiszerpazarlás megelőzésében. Ha előre átgondoljuk a heti menüt és lista alapján vásárolunk, elkerülhetjük a felesleges alapanyagok felhalmozását és megromlását. Válasszunk szezonális hozzávalókat, és mindenképpen vegyük figyelembe a család programjait és étvágyát is. Az a legdrágább étel, amit nem fogyasztanak el! A készételek pazarlása leggyakrabban a túl nagy adagokból adódik: kisebb porciók tálalásával, a maradék biztonságos hűtésével és újrahasznosításával (például másnapi ebédként, kreatív fogásként) jelentősen mérsékelhető a kidobott étel mennyisége. 

További tippeket olvashat a pazarlásmentes menütervezésről a Maradék nélkül Menütervezési kiadványában.

2. Zöldségek és gyümölcsök helyes tárolása

Mivel a háztartásokban keletkező élelmiszerhulladékok egy jelentős részét a kidobott zöldségek és gyümölcsök alkotják, fontos szem előtt tartanunk, hogy hogyan hosszabbíthatjuk meg ezen termények frissességét. A legtöbb zöldség és gyümölcs hűtőben tovább eltartható, de vannak kivételek: a banán vagy a paradicsom például szobahőmérsékleten marad ízletesebb. A burgonyát, vöröshagymát és a tökféléket szintén inkább a kamrában érdemes tárolni. 

Egyes gyümölcsök – például az alma és a körte – etiléngázt bocsátanak ki az érésük során, ami felgyorsítja más termények érését, majd romlását. Emiatt az etilénérzékeny gyümölcs- és zöldségféléket érdemes külön tárolnunk. 

A kevésbé friss répa, zeller, retek vagy saláta jeges vízbe téve (általában 15–30 perc elegendő) „újjáéleszthető”, mivel a sejtek újra felszívják a vizet, így a zöldség visszanyeri ropogósságát.

A témában további hasznos tanácsokat ad a Maradék nélkül program összefoglalója.

3. Használjuk a fagyasztót!

A fagyasztó az egyik leghatékonyabb eszköz az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemben. Segítségével hosszabb ideig megőrizhetjük a készételek minőségét, mivel a maradék pörkölt, leves vagy rakott étel jól fagyasztható. Fontos azonban a megfelelő porciózás és a jelölés: mindig írjuk rá a dobozra a tartalmat és a fagyasztás dátumát. Így könnyen nyomon követhetjük, mit érdemes először felhasználni. Emellett a fagyasztó segítségünkre lehet a kenyérpazarlás megelőzésében is. Ha nem fogy el időben, érdemes szeletelve a fagyasztóba tenni, így mindig csak annyit veszünk ki belőle, amennyire szükség van. A fagyasztott kenyér akár 6 hónapig is megőrzi a minőségét, majd kiolvasztás után szobahőmérsékleten, sütőben vagy kenyérpirítóban néhány perc alatt újra frissé varázsolható. A fagyasztó igazi segítőtárs a maradékmentésben!

További hasznos tippeket olvashat a Maradék nélkül Hűtőhasználati útmutatójában.

 

