Búcsú a kocsonyától? A Z generáció már nem kér a nagyi főztjéből

Miközben a boomerek és az X generáció még jó szívvel kanalazta a töltött káposztát vagy kocsonyát, a mai húszasok, inkább smoothie-t reggeliznek, zabkását esznek, és rendelnek egy színes poke tálat. A Z generáció életmódja és étkezési szokásai is gyökeresen mások – írja a Life.hu.

A halszlét is száműzi az étlapról a Z generáció

Fotó: Morana Photo

A Z generáció már nem kedveli a zselés állagú vagy erős ízű ételeket, mint a kocsonya, kenyérpuding, máj hagymával, vagy a konzervek és pástétomok – ezek sokaknak csak a gyerekkori „meg kell enni” emléket jelentik, nem pedig az örömteli étkezést.

A túl egyszerű „falusi” magyar ételek sem túl népszerűek a körükben, így a pásztortarhonya vagy a dödölle se készül már a konyhájukban.