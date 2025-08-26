augusztus 26., kedd

Izsó névnap

17°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

49 perce

Ezzel a trükkel soha többé nem fut ki a tej forralás közben

Címkék#edény#tej#víz

A tejet gyakran kell a krémekhez felforralni, és ha nem figyelünk oda, könnyen kifuthat, sőt le is éghet. Mutatunk egy zseniális trükköt, amelynek segítségével soha többé nem fut ki a tej forralás közben.

MW
Ezzel a trükkel soha többé nem fut ki a tej forralás közben

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Gyakran készít tejberizst vagy tejbegrízt, esetleg a tűzön melegíti a tejet? Előfordult már, hogy kifutott, netán leégett a tej? Egy egyszerű trükkel megakadályozható a kellemetlenség – írja a Mindmegette.hu.

tej forralás
A tej forralás közben egy szempillantás alatt ki tud futni az edényből. Egy egyszerű trükkel azonban ez megakadályozható
Forrás: Shutterstock

Így soha többé nem fut ki a tej forralás közben

Ha tejbegrízt, tejberizst vagy krémet készít, a gyorsforralót, vagy a használt lábast öblítse ki hideg vízzel.

Ebbe kerüljön a tej és így kezdje el forralni, ez a trükk segít megakadályozni, hogy a tej kifusson forralás közben.

Így sem szabad persze felügyelet nélkül hagynia a tejet, és ha azt tapasztalja, hogy elindul felfelé, az edény pereme felé, mérsékelje a hőforrás erejét.

Megkívánta a tejbegrízt? A legjobb receptért kattintson ide.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu