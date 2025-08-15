1 órája
Schmuck Andor temetésén összetörtek a barátok, Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról
Pénteken helyezték végső nyugalomra Schmuck Andort, a Tisztelet Társasága elnökét. A Fiumei úti sírkertben tartott temetésen számos ismert ember is megjelent, akik megrendülten búcsúztak az egykori politikustól. Fodor Zsókát, aki saját fiaként szerette, nagyon megviselte Andor elvesztése.
Fodor Zsóka sírva rohant el a ravataltól
Szívszorító pillanatok kísérték Schmuck Andor temetését augusztus 15-én a Fiumei úti sírkertben. A Tisztelet Társasága elnökét családtagjai, barátai, pályatársai és közéleti szereplők vették körül, hogy együtt búcsúzzanak tőle − számolt be a szertartásról a Bors.
Az egykori politikus egy hónappal ezelőtt hunyt el, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után, 54 éves korában.
Fodor Zsóka zokogva hagyta el a ravatalt
A család kérésére a gyászolók egy-egy szál fehér virággal érkeztek a temetésre. Az egykori politikus korábban a Nagy Duett műsorában árulta el, hogy életmentő kezelésekre jár, mivel súlyos betegség támadta meg a szervezetét, ám akkor még bizakodott a felépülésében. Halála július 14-én ezért sokkolta a közvéleményt – még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég.
A temetésen mély gyász uralkodott. Schmuck Andornak nagy baráti köre volt, ám igazán közel csak keveseket engedett magához. Közéjük tartozott Fodor Zsóka is, aki saját fiaként szerette őt, bár 15 év után hirtelen megszakadt a barátságuk.
Fodor Zsóka tiszteletét tette a ravatalozóban. A színésznő fekete fátyolban, zokogva közelítette meg a koporsót, majd a virág elhelyezése után fájdalomtól sújtva rohant ki a helyszínről.
