Csodát művel a testtel a bodzalé

Van egy egyszerű és természetes ital, aminek csodás hatása van az egészségre. Gondolta volna, mennyi mindenre jó a bodzalé?

MW
Csodát művel a testtel a bodzalé

A bodzalé beépítése a napi rutinba csodát tehet az egészséggel

Forrás: Shutterstock

Egy új, tudományos vizsgálat is alátámasztja: a bodzalé beépítése a napi rutinba csodát tehet velünk – írja a life.hu.

bodza, bodzalé
A bodzalé nemrég a gyógyhatású növény címét is megkapta
Forrás: Shutterstock

Mi mindenre jó a bodzalé?

A portál cikke szerint a Washington State University kutatócsapat felfedezte, hogy már heti nagyjából 350 milliliter bodzalé is pozitívan befolyásolja az emésztőrendszer egészségét.

A jó baktériumok szaporodnak, a rosszabb formák visszaszorulnak, vagyis az egész bélflóra kiegyensúlyozottabbá válik.

A bodzalé tele van immunerősítő C-vitaminnal, magnéziummal és vastartalommal, plusz antioxidáns növényi vegyületekkel, ezek

  • védik a sejteket,
  • segítenek a vérnyomás és vércukor szabályzásában
  • és gyulladáscsökkentő hatásúak is.

Fontos, hogy

első préselésből származó, tiszta bodzalét fogyasszunk. Semmi cukor, semmi hígítás, csak a természetes bodzalé maga.

További részletekért kattintson.

 

