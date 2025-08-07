2 órája
Szombaton megrendezik a Balaton-átúszást
A várható kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.
A 42. Lidl Balaton-átúszás résztvevői megkezdik az 5,2 kilométeres táv teljesítését Révfülöpnél 2024. július 21-én
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
A hagyományos viadalt korábban kétszer is el kellett halasztani, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével most úgy döntött, szombaton elrajtolhat a mezőny.
Az előrejelzés szerint reggel gyenge, változó irányú légmozgás várható, a déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő légmozgást okozhat, így jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül lesz.
Egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat a pihenni vágyókAz elfogadóhelyek száma 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret.
A rendezvény eredetileg telt házas volt a július 26-ra kiírt időpontra – már egy hónappal korábban minden hely elkelt –, most viszont az új dátumra ismét megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 kilométeres távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 kilométeres féltávra is.
Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll!
– mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda vezetője.
Bulvár-celeb
- Nem a víz a legjobb szomjoltó – ezt igya helyette kánikulában!
- Újra terjed a boszorkányüldözés a világban
- Már nem titok: Curtis és Barnai Judit még idén kimondja a boldogító igent
- Kiderült, mi okozta Ozzy Osbourne halálát
- Nyaralás egyedül? Az egyik legjobb dolog, amit önmagunkért tehetünk!