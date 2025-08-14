Az AI lebuktatta a nőket: erre szórják el a pénzüket

A Life.hu megkérdezte az AI-t, árulja el, szerinte melyik az a 10 dolog, amire a nők a legtöbbször boldogan költenek, de teljesen szükségtelenül?

Érdekes dolgokkal szembesít az AI által összeállított pénztárcagyilkos-lista (illusztráció)

Fotó: maxbelchenko / Forrás: Shutterstock

A mesterséges intelligencia természetesen megválaszolta a kérdést, lássuk!

Íme, az AI listája: ezek a legnagyobb női pénztárcagyilkosok

1. Trendi ruhák

Ez egy ördögi kör, hiszen mindig jön egy új kollekció, és úgy érezzük, nem maradhatunk le róla.

Érdemes azonban átgondolni, hogy biztosan kell-e minden divattrendet hajszolni, vagy inkább csak kiválogatni azokat, amelyek a legtesthezállóbbak számunkra.

2. Kencék minden mennyiségben

Krémek, szérumok, pakolások, amiket megveszünk, de valójában a többségüket ritkán, vagy lehet, hogy sohasem használunk.

Az AI tanácsa: érdemes listát készíteni a meglévő termékekről, mielőtt újakat vásárolnánk.

3. Kávé és nassolnivalók

Egy kis öröm a bevásárlás közben, reggelente a munkába rohanva, vagy hazafele egy nehéz nap után, mert megérdemeljük. Nem kell minden apró örömről lemondani, de néha otthon is el tudjuk készíteni a kedvenc kávénkat, amit egy trendi hordozóban magunkkal is vihetünk.