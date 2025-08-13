A kulturált borfogyasztás mellett áll ki nyílt levélben több közéleti személyiség

Nyílt levélben fordult a közvéleményhez a kulturált borfogyasztás népszerűsítése érdekében több borász, orvos, kutató és közéleti szereplő, valamint boros szervezet. A Tiéd a mérték! címmel kiadott közlemény rámutat, hogy a bor az ókor óta az emberiség művelődéstörténetének, hagyományainknak alapvető eleme, hatása a művészetek ihletésétől egészen a szakralitásig ér. Megjegyzik, hogy a borfogyasztás tradíciója, ha lehet, még szorosabban kötődik a magyar hagyományokhoz és nemzeti örökséghez.

Különbséget kell tenni a kulturált, felelős borfogyasztás és az öncélú alkoholbevitel között

Fotó: zoranm / Forrás: Getty Images

A nyílt levél aláírói szerint

a mértékletes, gasztronómiai élményt szerző borfogyasztás – megfelelő tudással, önismerettel és felelősséggel párosulva – része lehet egy egészségtudatos, értékorientált életformának, sőt annak közösségteremtő, kulturális élményeket szerző ereje pozitívan hathat testi és lelki egészségünkre és boldogságunkra is.

Az aláírók elutasítják azt az érvelést, amely nem tesz különbséget a kulturált, felelős borfogyasztás és az öncélú alkoholbevitel között. Felhívják rá a figyelmet, hogy az alkoholizmus rendkívül veszélyes betegség, ám ennek egyik legfőbb ellenszere éppen az az edukáció, amelynek a kulturált borfogyasztás szerves részének kell lennie. A kulcs szerintük az, hogy a borfogyasztó megtalálja és megtartsa azt a mértéket és egyensúlyt, amelyre az életünk minden területén szükségünk van.

Végül hangsúlyozzák, hogy a Tiéd a mérték! kezdeményezés nem reklám, hanem olyan társadalmi küldetés, amely a borkultúra iránt elkötelezett szakemberek, borászok, egészségügyi és társadalmi szereplők nyitott együttműködése.

Meggyőződésünk, hogy ezzel az irányváltással hosszú távon nemcsak a borkultúra jövőjét, hanem a fogyasztói tudatosságot is erősítjük. Bízunk benne, hogy sokan magukénak ismernek majd egy olyan kezdeményezést, amely nem megosztásként, hanem összekötésként született, hogy sokan hisznek abban, hogy a mérték nem korlát, hanem iránytű – egészségben, kultúrában, közösségben

– zárják levelüket a kezdeményezők.

A nyílt levél támogatói között szerepelnek: Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, Frittmann János borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, Nyitrainé Sárdy Diána egyetemi tanár, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója, az Országos Borszakértő Bizottság és a Magyar Bor Akadémia elnöke, Gere Andrea borász, a Pannon Bormíves Céh elnöke, Koch Pálma borász, a Junibor Egyesület elnöke, Prőhle Gergely diplomata, volt berlini és berni nagykövet, a Borászok Borásza elismerést gondozó Vinum Praemium Alapítvány kuratóriumi elnöke, Toldy-Schedel Emil belgyógyász, kardiológus főorvos, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója, a Borbarát Orvosok Társaságának alapítója, Gerendai Károly kultúraszervező, üzletember, ikonikus fesztiválok és éttermek alapító tulajdonosa, Szemelyácz János addiktológus-pszichoterapeuta, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, Mészáros Gabriella DipWSET, címzetes egyetemi docens, nemzetközi borakadémikus, borszakíró, Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kovács Tibor író, történész.

A nyílt levelet aláíró boros szervezetek: Magyar Bor Akadémia, Magyar Bormarketing Ügynökség, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Pannon Bormíves Céh, Borászok Borásza, Junibor Fiatal Borászok Egyesülete.

A nyílt levélhez fűzött saját gondolataiban Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a bor nem pusztán ital, hanem kultúra, hagyomány és közösségformáló erő is. Mint írja, hisz abban, hogy a mértékletesség nem lemondás, hanem tudatosság. Úgy véli, kezdeményezésük a józanság, az értékőrzés és a társadalmi felelősségvállalás közös nevezőjén született meg.