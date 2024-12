Csaknem másfél évtizeddel a nézettségi rekordokat döntő reality, a Győzike-show sikerei után Gáspár Győző és családja visszatér a képernyőre. A TV2-n hamarosan futó Gáspárék című műsorban újra nyomon lehet követni a nógrádi, de most már a fővároshoz is kötődő celebfamília mindennapjait – harangozta be a nagy, és a celebfamília rajongóinak minden bizonnyal örömteli eseményt a nool.hu.

A Gáspár család visszatér a képernyőkre

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: MW

Nem izgulok a Gáspárék fogadtatásával kapcsolatban, de a nézettségi számokat már nagyon várom

– nyilatkozta a portálnak Gáspár Győző, aki szerint már nem a pénz motiválja a famíliát.

Eleinte még úgymond a pénz miatt csináltuk, most pedig már a szórakoztatás a fő célunk, megértünk erre a reality műfajra

– fogalmazott a show-man.