A színésznő balesete másfél hónapja történt Alsónémediben, amikor egy BMW-vel ütköztek. A BMW sofőrje a megengedett 50 km/h sebességnél jóval többel haladt, így már nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóra és kisfia súlyos sérüléseket szenvedtek, a BMW utasai csupán könnyű sérüléseket szereztek. A balesetet a színésznő kisfia, Bende nem élte túl, a kórházban meghalt.

Sallai Nóra állapota javul de még hosszú rehabilitáció vár rá

Forrás: Hot!

A Jóban Rosszban színésznőjét korábban átszállították egy Budapest környéki rehabilitációs intézetbe, hogy ott folytassák a kezelését. Néhány napig megfigyelték, hogy mennyire stabilan tud önállóan lélegezni, majd az orvosok nem látták indokoltnak, hogy továbbra is az intenzív osztályon kezeljék – írja az Origo.

Friss médiainformációk szerint Sallai Nóra már egyre többet van ébren, állapota kissé javult. Több csontja is eltört, ezek a sérülések gyógyulnak, és nem fekszik egész nap az ágyban, gyakran kiültetik kerekesszékbe. A színésznő egylőre csak pislogással, de kommunikál a környezetével, és valamennyire a tudatánál van.

Még nem tudja a szörnyű hírt

Mivel gégemetszést kellett rajta végrehajtani, ezért még nem tud beszélni. Kisfia halálhírét egyelőre nem mondták el neki – mivel egy gyerek elvesztése a legnagyobb trauma egy szülőnek, ezzel még várnak.

Egy informátor szerint naponta jár be hozzá a családja és néhány barát, akik folyamatosan beszélnek hozzá. Állítólag minden végtagját tudja mozgatni, a jobb kezét és lábát már többször fel is emelte. A rehabilitációja valószínűleg nagyon hosszú lesz, akár egy év is lehet.