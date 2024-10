Nagyon szép és jó lelki kapcsolatban élek a gyerekeimen kívül egy hölggyel is. A lelki kapcsolat testit is jelent nyilván. Én most nem mehetek el itthonról, így a klasszikus értelemben véve nem tudok járni udvarolni, de ő ide tud jönni. Ez egy különleges kapcsolat, egy régebbi sztori, nem most alakult ki, hanem már korábban.