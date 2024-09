Szabó Zsófi elárulta, hogy fogyott le, a gyönyörű műsorvezető Instagramon válaszolt egy kommentelőnek.

Az influenszerként is dolgozó Szabó Zsófi 4 éve váltott életmódot, és elkezdett figyelni az étkezésére, valamint a sportba is belevetette magát. Szabó Zsófi azóta is a futás szerelmese, erőfeszítései pedig egyértelműen eredményesek, hiszen alakja tökéletes.

Sokan épp ezért azt gondolják, hogy egy néhány éve népszerűvé vált, cukorbetegeknek felírt szernek köszönheti csinos idomait.