Az internet tele van rejtélyes fotókkal. Rengeteg különös felvétel kering a világhálón, némelyikről valóban nehéz megmondani, hogy hamis vagy esetleg az AI műve. Nemrégiben Magyarországon is készült egy rejtélyesnek tűnő fotó, amelyet a Google Maps kamerája rögzített. A fotót több, paranormális jelenségekkel foglalkozó Facebook-csoportban is közzétették, egyesek meg vannak róla győződve, hogy egy szellemet ábrázol a furcsa felvétel – írja a Bors.

Fotó: Google Maps

A rejtélyes képet egy nő vette észre, aki a lapnak el is mondta, hogy talált rá.

Nagyon meglepődtem, amikor a telefonomon néztem meg, hogy merre kell majd menjek a színház felé és egyszer csak megláttam ezt a valamit. Feltöltöttem a netre, hátha valaki meg tudja mondani, hogy mi ez, mert nekem ötletem sincs – mesélte.

A lap a rejtély végére járt, így szinte biztosra mondhatjuk, hogy nem szellemmel van dolgunk, mert az elmosódott folt útját végig lehet követni a térképen a debreceni Liszt Ferenc utcában. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint egy ember feje mosódott el a fotón, azé a biciklisé, aki GoProval a fején Google Maps Street View felvételeit készítette.