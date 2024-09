Jákob Zoltán a Tényeknek azt is elárulta, mit néz meg mostanában először egy nőn.

A körmös birodalom feje természetesen először a szépen ápolt körmökre vet szemet, de a csodás hajkoronának és az ízléses sminknek is nagy rajongója.

Bár régebben a szőke hajú nők jöttek be neki, Jákob Zoltán azt mondta, a vörös és a fekete hajú bombázók is a kedvencei, és a barna szemnek is nagy rajongója. Ugyanakkor a szenvedély és a romantika szintén nagyon fontos számára, a pozitív kisugárzás mellett.