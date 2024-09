A valóságshow-sztárként is ismert Nagy Vivien Seherezádé májusban jelentette be, hogy párja nyolc hónap után megkérte a kezét. A jelenleg táplálkozási tanácsadóként dolgozó VV Seherezádé nemrég az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a múlt hétvégén összekötötték életüket a szerelmével – szúrta ki az Origo.

Életem legszebb napja. Feleség lettem, a férjem pedig a lelki társam, a legjobb barátom és a szerelmem...

-írta a csodás fotók mellé az egykori DJ.

Maratoni vigasság

Seherezádé, aki férje vezetéknevét is felvette, mostantól Kultsár Vivienként mutatkozik be az Instagramon. A korlátozott ideig elérhető történetében elárulta, hogy a násznéppel együtt három napig ünnepelték a házasságkötésüket, majd egy másik bejegyzésben köszönetet mondott a násznépnek és a szolgáltatóknak. „Köszönjük a kedves üzeneteket, gratulációkat. Köszönjük azoknak akik Velünk ünnepeltek, a családnak és a barátoknak” - írta a posztban.