Bár kétségkívül gyorsabb a rövid ebédidőben az otthonról hozott műanyag dobozban pár percre bedobni az ételt, ez több szempontból sem jó ötlet.

A műanyagokból ugyanis magas hőmérséklet hatására káros vegyületek oldódhatnak ki, amelyek halálos veszélyt jelenthetnek az életünkre.

A legveszélyesebb vegyületek közé a biszfenol-A (BPA) és a ftalátok tartoznak, ezekről már eddig is több kutatás kiderítette, hogy károsak lehetnek.

Ráadásul ha mikróban melegítjük az ételt, még több mikroműanyag kerülhet az ételünkbe és a szervezetünkbe is – erről is beszélt a Food and Wine portálnak dr. Kelly Johnson-Arbor, a MedStar Health toxikológusa az Origo szemléje szerint.

A szakértők szerint a műanyagedényekből kiszabaduló vegyületek többek között növelik a rákos megbetegedések, az endokrin zavarok, a termékenységi problémák, az anyagcsere-és neurológiai betegségek kockázatát is.

Egy-két alkalomtól természetesen szerencsére nem valószínű, hogy nagy bajunk lesz, de a kutatók szerint érdemes mindenképpen üvegtálban melegíteni az ételt.

Borítókép: illusztráció