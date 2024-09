A TV2 töretlen népszerűségnek örvendő szuperprodukciójában többek között parkettre lép a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, Kucsera Gábor, Szabó Zsófi és Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével.

A BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája október 26-tól folytatódik a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a hölgyek visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést a nem mindennapi showműsor fináléjában.

A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával, név szerint:

Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó és profi táncpartnere, Suti András, a latin-amerikai táncok professzionális kategóriájának magyar bajnoka.

Szabó Zsófi a Mokka és az Újratervezés műsorvezetője, színésznő, a TV2 Klub nagykövete és profi táncpartnere, Andrei Mangra, Európa-bajnoki ezüst-és bronzérmes, valamint világbajnoki latin- showtánc finalista, ötszörös Dancing with the Stars döntős, a magyarországi Dancing with the Stars 2. évadának győztese.