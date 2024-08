Itt a vége, Tóth Gabinak egyszer és mindenkorra elege lett! A Megasztár felfedezettje

egy TikTok-videóban bukott ki teljes joggal, miután olyan minősíthetetlenül ocsmány kommentet kapott egy nőtől, hogy azt már nem lehet némán tűrni. Tóth Gabi sajnos tisztában van azzal, hogy azok közé a hírességek közé tartozik, akiket vélt vagy valós információk alapján rengeteg kritika és bántás ér az unatkozó fotelhuszároktól, most azonban úgy érezte: betelt a pohár.

− Akármilyen furcsa, én is ember vagyok. Egyáltalán nem akarom magam sajnáltatni, de a lélektani határ telítődött. Évek óta az egyik legtöbb sz*r kommentet kapó előadó vagyok ebben a országban. Vélt vagy valós információk alapján, persze általában kamu információk miatt ontják rám a sz*rt, és undorítóbbnál undorítóbb kommenteket kapok. Azt hiszem, ezeket egész jól kezeltem, mert nem nagyon reagáltam rájuk, nem nagyon foglalkoztam ezekkel. Viszont most kaptam egy olyan kommentet, ami elérte azt a pontot, hogy most már nem akarom ezt elviselni. Szeretném, ha következménye lehetne, és észrevennénk magunkat: nem lehet büntetlenül sz*rrá alázni és tiporni egy embert, bármit is gondolunk róla - panaszolta Tóth Gabi sírva a kamerába.

Az énekesnő az őt ért sérelmek miatt eldöntötte, nem hagyja annyiban a dolgot. Megtalálja és feljelenti azokat a sokszor kamuprofil mögé megbújó, emberséget teljes mértékben nélkülöző kommentelőket, akiknek nincs jobb dolguk, mint az, hogy őt, vagy esetleg más hazai hírességeket becsméreljenek.

− Három éve viselem el ezt, és próbálok ebben jó anya lenni, de érzékeny lelkű ember vagyok. Egy erős nő vagyok, de érzékeny vagyok, mert szeretetre születtem

- folytatta Gabi, majd arra is rátért, hogy lép fel a támadókkal szemben.

− Ne higgyétek azt, hogy büntetlenül megúszhatjátok, ugyanis meg fogom tenni a megfelelő jogi lépéseket mindenki ellen. Ha kamuprofil mögül is írod a sz*rt, meg lehet találni! Én ezt elviszem, és feljelentést teszek, akkor hiába bújsz be egy macskás profilkép, vagy bármilyen má profilkép mögé, akkor is megtalállak, és találkozni fogunk a bíróságon. Kíváncsi vagyok, hogy akkor is ekkora pofád lesz-e?