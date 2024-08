Krausz Gábor és Mikes Anna az ország kedvenc szerelmespárja, a tévénézők szeme láttára bontakozott ki szerelmük a Dancing With the Stars műsorában, a kapcsolatuk pedig azóta is erős. Anna most ünnepli a születésnapját, ennek alkalmából pedig Gábor egy nagyon menő képet is kitett az Instagramjára - írja a Ripost.