L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga között újabb háború eszkalálódik, legalábbis erre lehet következtetni a rapper bejegyzéséből, amit az éjszaka közepén tett közzé. Azzal nem mondunk újat talán, hogy az egykori sztárpár kapcsolata a válás után nem volt túl kiegyensúlyozott, tekintve, hogy Junior többször is üzent már kislánya édesanyjának ilyen-olyan témában. Egy ideje viszont csend volt köztük, a nyilvánosság felé nem kommunikálták, hogy problémájuk lenne egymással. Most viszont kiderült, hogy van... Nem is akármilyen - írja a Bors.