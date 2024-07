A Kispál és a Borz énekese, és párja, a színésznő Földes Eszter, aki többek közt a TV2 nagysikerű sorozatában, a Mintaapákban is játszott, 2015 augusztusában Győrben szűk családi körben összeházasodtak. A páros 2017 decemberben jelentette be, hogy első közös gyereküket várják, majd 2018-ban meg is született kisfiuk, Lovasi Álmos Fülöp. Habár csak ritkán beszéltek a magánéletükről, úgy tűnik, hogy válságba került a házasságuk.

A 19 év korkülönbség ellenére szerették volna bebizonyítani, hogy jól működik a kapcsolatuk, azonban Földes Eszter a napokban aggasztó bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán és eltűntek a közös fotóik is az oldaláról.

Szerettelek hűtlen, mi lett volna, ha hű vagy

- írta az Instagram-oldalán, majd pár napra rá, egy újabb posztot tett közzé:

A kölcsönös őszinteség kizárja a szégyenérzetet.

Amikor a gyengeségeink ellenére is elfogadnak bennünket, mélyebben tudunk kötődni a másikhoz, és ez a meghitt érzelmi közeg “intimitásrobbanást” eredményezhet. Azt az intimitást, amelyért annyira sóvárgunk, soha nem a tökéletességünk hozza el számunkra, hanem az, ha képesek és hajlandók vagyunk együtt dolgozni a hibáinkon" - olvashatóak a sorok, melyet a Bors szúrt ki.