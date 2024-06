„De édes kislány! Tiszta Csuti!” – írta valaki a videó mellé.

Gratulálok a csodálatos gyermekeidhez Edina! A kislányod teljesen a gyönyörű Édesanyádra hasonlít, teljesen!

– írta egy másik kommentelő, aki inkább Edina édesanyját véli felfedezni a kislány arcvonásaiban.

Néhány éve még ilyen kis apróság volt Csutival közös kislányuk

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW bulvár

„Ez egy szuper jó kis program!! A bűvész úr nagyon érti a gyerekek nyelvét, és ezt olyan jó látni! A mi kisvárosunkban is ő volt az ovis ballagáson, felnőttként is úgy néztem, mint egy kisgyerek. Nina arcára is minden rá volt írva, hogy hitetlenkedik. Nagyon édes(ek)! Az egyik trükkjére rájöttem, de nem mondom el” – kommentelte valaki.

Abban azonban mindenki egyetértett, hogy Nina hatalmasat nőtt, már igazi nagylány lett belőle – derül ki a Metropol cikkéből.