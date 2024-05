Tóth Gabi és Papp Máté Bence már hónapok óta vannak együtt, szerelmük igazán irigylésre méltó.

Mióta pedig hivatalosan is felvállalták, hogy egymásba szerettek, boldogságukat sokszor Instagramon is megosztják a rajongóikkal, és több interjúban is meséltek kapcsolatukról.