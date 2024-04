Suhajda Szilárd 2023. március 23-án indult el utolsó expedíciójára, melynek keretében mesterséges oxigén használata nélkül szerette volna elérni bolygónk legmagasabb pontját, a 8848 méteres Mount Everest csúcsát.

Szilárd 2023. áprilisában kezdte meg első akklimatizációs köreit. Májusban elérte az alaptábort, a kettes tábort, a hármast, a négyest, a 8700 méteres magasságot, majd május 23-án csúcstámadásra indult.

A magyar hegymászó május 24-én 8795 méteres magasságból adott magáról utoljára életjelet, akkor úgy érezte, 3-4 óra múlva elérheti a csúcsot, aztán örökre eltűnt.

Most exkluzív interjút adott Suhajda Szilárd felesége, a TV2 Tények műsorának férje elvesztéséről. Úgy érzi, hogy az, hogy ő felelt az expedíció kommunikációjáért – ezáltal a keresés és a mentés minden mozzanatáról tudott – folyamatában segített neki feldolgozni, hogy a legtragikusabb forgatókönyv felé tartanak. Arra azonban, hogy fiának elmondja édesapja halálhírét semmi sem készítette fel. Miután egy hivatalos közleményben részletezte Szilárd utolsó óráit, egy szakember segítségét kérte, hogy ahogy ő fogalmaz a lehető legjobban mondhassa el 5 éves fiának, apukája többé nem jön haza. Azóta a halálesetről nem beszélnek, akkor és ott az óvodás kisfiú megértette, hogy mi történt.

Szilárdot egyébként szinte napi szinten emlegetjük. Valami kapcsán, nem tudom, legutóbb Soma azt kérdezte, hogy apa elérte-e a polcon azt a dobozt, és akkor mondtam, hogy nézzük meg, ha én elérem, akkor biztos, hogy elérte, mert magasabb volt nálam. Vagy Soma épít valamit Legóból, és akkor azt mondja, hogy szerinte ez apának nagyon tetszene,

mert egyébként a férjem is nagyon szeretett legózni. Állítólag a nagymamája egyszer megkérdezte tőle, hogy kisfiam meddig fogsz legózni, és ő azt mondta, hogy ezt soha nem fogja abbahagyni

– árulta el Tímea.

Hozzátette, hogy egyetlen félelme van a jövőt illetően, az, hogy Soma emlékei elhalványulnak apukájáról.

Szerintem szükségszerű is emlegetni ezeket a dolgokat, mert Soma még olyan kicsi, hogy viszonylag kevés emléke lesz Szilárdról. Ez egy gyerekkori sajátosság lehet, hogy ő szeret magáról babakori képeket nézni, viszont nem mindenre emlékszik, és ezért is fontosnak gondolom, hogy tudatosan is emlegessük, de nem kell ilyen szempontból rámenősnek lennem, mert Soma ezt magától felhozza

– fűzte hozzá.

Nagyon sok mindenben hasonlít egyébként Soma az apukájára. Jó kapcsolatuk volt. Kimondottan élvezték, amikor hétfő volt, az a nap volt mindig, amikor Szilárd vitte óvodába, és ő is ment érte.

És akkor az egy ilyen fix nap volt, amikor időben elhozta vagy korábban, és akkor közös programot csináltak, el tudtam menni a barátnőimmel egy hétvégére mászni, hogyha úgy volt, és ők ketten szuperül elvoltak. Igazából mindig azt mondták, amikor hazajöttem, kérdeztem, hogy milyen volt, és azt mondták, hogy álom

– részletezte az özvegy.

Tímea úgy látja, fia örökölte édesapja kitartását és az ő makacsságát.

Tímea és Szilárd egyébként hegymászás közben ismerkedett meg. Tímea emlékszik, hogy kapcsolatuk elején Szilárd olyan szép naplóbejegyzéseket írt a K2 csúcsáról, hogy viccesen megjegyezte, még féltékeny is volt.

A tragédia előtt tervben volt, hogy a család együtt is ellátogat majd az egyik alaptáborba. Tímea erről az álomról továbbra sem mondott le. Sok mélységet él meg a mai napig, de rengeteg szép, boldog pillanaton osztozik fiával, Somával. Úgy érzi pont úgy van most, ahogy ilyenkor lenni kell.

A teljes interjú a videóban, melyben Tímea azt is elárulta, hogy mit tenne, ha Soma esetleg szeretne hasonló hivatást, extrém sportot választana.