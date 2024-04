Apukám nagyon fiút szeretett volna, ezt sokszor hangoztatta is. Vajdaságban egy olyan zárt erkölcsű, patriarchális rendszerben gondolkozott a közeg, hogy a fiú viszi tovább a családnevet, a gazdaságot, ennek kiemelt értéke van. Ebből kifolyólag apukám is akkor lett volna elégedett saját magával, ha két fia születik. Ehhez képest, a karma, a sors, a Jóisten gondoskodik arról, hogy mindenki megkapja a saját feladatát: ezért két lánya született. Ezzel ő is küzd, és nekem is meg kellett küzdenem