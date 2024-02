Zoltán Erikának a változókor idején gyűlt meg a baja a súlyával is, gyógyszeres kezeléshez azonban nem akart folyamodni – helyette a lányával, Zoéval kezdett el edzeni, az egyik ilyen alkalomra pedig a Mokka stábja is elkísérte őket:

"Ez egy hosszú történet, mint ahogy mögöttem is jó pár év áll.

50 után indult el nálam a klasszikus klimax, ami engem alaposan megrángatott, és majdnem tíz évig tartott. Az alatt bármit kezdtem magammal, bármilyen edzésformát próbáltunk ki, akármit csináltam, minden eredménytelen volt... Aztán végre lecsengett a klimax, és visszakaptam magamat, és Zoéval belevetettük magunkat a munkába"

– mondta az énekesnő a TV2-nek.

Évekig nem álltam rá a mérlegre, egyáltalán nem voltam vele semmilyen kapcsolatban, sőt inkább nem akartam látni.

Tavaly áprilisban éreztem azt, hogy sokkal szabadabban mertem bizonyos ruhadarabokat felvenni. Pont kint voltunk a magyar londoniak klubjában, és a szállodai szobában volt mérleg. Mondom, lesz, ami lesz, és döbbenten, de hihetetlen nagy örömmel konstatáltam, hogy 16 kiló mínusz volt" – tette hozzá.