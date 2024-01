De egy pár vagyunk, nem cáfolom. Ha azt tenném, nem mondanék igazat. Sokan kerülnek hasonló helyzetbe, és sokan meg is osztják velem. De ahhoz, hogy mi közös élményeket gyűjthessünk, és mi is szabadon megélhessük a kapcsolatunkat, az is fontos, hogy tisztázzam a helyzetünket.