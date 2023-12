A segélyszervezethez idén, a nehéz gazdasági körülmények miatt több mint 70 ezer kérés érkezett, egész éves segítségnyújtásának csupán töredéke a most útnak induló mennyiség. Az élelmiszercsomagok összeállításába december 7-én, csütörtökön Mezei Léda és Trokán Anna színésznők, Szuromi Tímea Masters világ és Európa-bajnok súlyemelő is bekapcsolódott. Az első csomagot egy budapesti családhoz el is vitték Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával.

Az ünnepi adománycsomagok az ország több pontjára fognak megérkezni: többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz egyaránt.

A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartós élelmiszerek mellett olyan ünnepi finomságok is kerülnek ilyenkor, melyeket a családok nem tudnak megengedni maguknak.

A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtéséhez.

A Segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és egész éves rászorulókért végzett munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.

Az adventi adománygyűjtésről további részleteket ITT talál!