Kétség sem fér ahhoz, hogy ami a ValMar kezei közül kikerül, az biztosan sláger lesz! Így történt ez most is, a Valencia című daluk egyszerűen letarolta a netet: alig két hét alatt már 1,7 milliónál jár a nézettségük, s szinte minden fiatal ezt dúdolja most. Az egyik magyar énekesnő azonban észrevette, hogy a sláger refrénje kísértetiesen hasonlít az egyik világhírű nóta refrénjére. Legalábbis a dallamára.

A The Anahit névre hallgató énekesnő egy TikTok videót is csinált a felfedezéséről, melyben azt szemlélteti, hogy miért olyan ismerős sokaknak ValMar új slágerének a dallama. Leszögeznénk, hogy plágiumról szó sincs, az előadó csupán a hasonlóságra hívta fel a figyelmet! Mindezt úgy, hogy a Valencia refrénjét is elénekelte, majd Rihanna Work című száma következett.

Mint kiderült, az énekesnővel többen is egyetértettek, sokak szerint ugyanis tényleg hasonlít a két dallam.

Mit mond egy szakértő a témában: valóban hasonlít a két dal?

A segítségünkre ezúttal DR BRS volt, aki számtalan, népszerű zenei projektet tudhat maga mögött, nem csak DJ-ként, de producerként is komoly elismerésre tett szert a magyar zeneiparban.

Erre azt tudom mondani, hogy mindenki referencia dalokból dolgozik. A külföldi trendek nagy hatással vannak ránk is, így fordulhat elő, hogy soundok hasonlítanak vagy éppen megegyeznek. Ez viszont messze van a plágiumtól!

– kezdte a Bors megkeresésére DR BRS, aki hozzátette, nem ritka, hogy zenészeket másoktól szereznek inspirációt.

– Itt most Rihanna Work című nótájával hozták összefüggésbe a Valenciát, de engem sokkal jobban emlékeztet Drake és Bad Bunny közösére a MÍA-ra.

Ez egyébként nem egyedülálló eset,

csak hogy saját példát hozzak: a Tűzvarázsló című dal alatt Bruno Mars 24k Magic beatje szól, a dob szekciót átemeltük. Vagy megemlíthetem Fenyő Miklóst és Komár Lacit is. Ők sok Elvist hallgattak, és nyilván hatással volt a zenéjükre. A ValMar is csak a mai trendeket követi, azt viszont nagyon jól!– tette hozzá a sztár DJ, mi pedig alább megmutatjuk a felsorolt dalokat - írja a Bors.