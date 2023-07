Ezeket a csalókat egyszerűen meg kell állítani, ennek véget kell vetni! Sajnos már kettő, ha nem három éve megy ez, egyelőre nem tudom, kihez kell fordulni. Sajnos egy-egy ilyen akció után rengeteg üzenetet kapok, sokan a bankszámlaszámukat is megadják, és kérdezgetik, hogy hol van az ígért pénz. Olyan is előfordult, hogy egy rokonom hívott fel és nekem szegezte a kérdést: valóban adok neki 50 ezer forintot? Nem fér a fejembe, hogy tudják ezt elhinni, az üzeneteket ráadásul a valós profilomra írják. Ezúton szeretném a rajongóim figyelmét felhívni arra, hogy ez valóban egy átverés, ne dőljetek be neki