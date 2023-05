Megérkezett az igazi nyári idő: a Metropol pedig megkeresett egy bőrgyógyászt, bőronkológust, aki egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy csupán 11-15 óra között kerüljük a napozást - írja a Ripost.

A mai, erős fényviszonyok mellett én mindenképpen javaslom megváltoztatni ezt a szokást, mégpedig úgy, hogy az emberek lehetőleg 9-17 óra között ne napozzanak

- mondta dr. Gilde Katalin. A doktornő szerint nem lehet egyértelmű időhosszt mondani arra vonatkozólag, hogy mennyi napozás lehet ártalmas.

„A legérzékenyebbek a vörös hajú, világos bőrű emberek, nekik akár pár perc is elég lehet a tűző napon ahhoz, hogy kipiruljanak, vagyis gyulladás keletkezzen a bőrükben. Ugyanakkor a kreol bőrűek számára ez az időszak sokkal hosszabb lehet"

- fogalmazott az orvos.

Vajon melyik az az érték az UV-skálán, amelyik már erősnek számít, és óvatosságra int? Nos, a bőrgyógyász szerint már a 6-os érték is magas, ám most ennél is erősebb a sugárzás.

Nagyon fontos, hogy mindenki a bőrtípusának és egyéni érzékenységének megfelelő faktorszámú naptejet, vagy napolajat használjon. Az érzékenyebb, világosabb bőrűek számára ma már mindenképpen javasolt az 50-es faktorú készítmény

- mondta dr. Gilde Katalin.

Az orvos szerint legjobban a ruha védi meg a bőrünket, de otthon, vagy a kertben jó szolgálatot tehet egy napernyő is.

Nagyon fontos tudnunk, hogy a leégés a bőr gyulladása. Azt jelzi, hogy káros mennyiségű fény került a szövetekbe. Ez általában visszafordítható folyamat, viszont a sejtek örökítő állományában ez károsodással is jár, ami bőrrákot is okozhat. Arról nem beszélve, hogy ha megnézzük például a mezőgazdaságban dolgozó emberek bőrét, azt láthatjuk, hogy idős korukra sokkal durvább, cserzettebb, ráncosabb lesz. Ezért is nagyon fontos a fényvédelem

- tette hozzá a bőrgyógyász.