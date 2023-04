Szorcsik Viki a Hal a tortán adásában árult el részleteket a szakításról, éppen aznap este, amikor Csutin volt a sor, hogy vendégül lássa az többieket - szúrta ki az Origo.

A színésznő már korábban is megszólalt néhányszor zátonyra futott kapcsolatukról, most azonban még az eddigieknél is nyíltabban mesélt.