Király Lili a minap a közösségi oldalán osztott meg egy 24 órán belül eltűnő képet. A fotón az látható, közelebbi kapcsolatba kerültek egymással Futács Márkóval - szúrta ki a képet az Origo.

A férfi öleli a lányt, a Miss Diamond Of The World és a Miss Balaton szépségverseny első helyezettje pedig gyengéden fogja a focista kezét egy szórakozóhelyen. Az MTK focistája és Katona Gitta szépségkirálynő 2020 júliusában jelentették be, hogy külön utakon folytatják életüket.