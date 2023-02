Ha az influenszert eddig arról faggatták, mi lesz G.w. M.-mel, azaz Varga Márkkal közös kislányának neve, nem sok konkrétummal szolgált azon kívül, hogy A betűvel kezdődik majd, és hogy különleges lesz.

Most viszont egy követője kérdésére újabb részleteket árult el a névről: mint írta, arra is figyelt, hogy a név illeszkedjen kedvese vezetéknevéhez, valamint a név csengése, jelentése, és számmisztikai elemzése is fontos faktor a választásban.

Fotós: Instagram

Edina a posztba három betűt is beszúrt, amelyek feltételezhetően a kislány nevének betűi: A, b és g.

A Bors beírta egy névkeresőbe az adott betűket, a gép pedig ezt a két nevet adta ki: Abigél és Agnabella.

Mint a lap írja, az Abigél héber eredetű, jelentése: az apa öröme. Az Agnabella pedig görögül annyit tesz: szűzies, tiszta.