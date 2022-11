Az egész országot megrázta, hogy Berki Krisztián május elején váratlanul elhunyt. A híresség életének szinte minden percébe beleláthattunk, nem túlzás azt állítani, hogy személyes ismerősének érezte mindenki őt és természetesen a feleségét is. Az özvegy a tragédia óta igyekezett minden kommunikációt megszakítani a közönséggel, nem posztolt többé magánéleti témákban, de még azt az információt is megtartotta magának, hogy tulajdonképpen miben halt meg a közismert férje.

Berki Mazsi az elmúlt fél évben a mély gyász mellett új életet kezdett.

Ennek a legszembetűnőibb jele az volt, hogy szerepet vállalt a TV2 Dancing With The Stars című műsorában. A celeb négy fordulóig jutott, és nagyon jól érezte magát az új szerepben. A lelki gyógyulását nemcsak a mozgás, hanem egy új szerelem is segítette, a nyár végén megismerkedett egy titokzatos férfivel, akivel egymásba szerettek.

Mazsi lelkét természetesen még hosszú ideig beárnyékolja a volt férje tragikus elvesztése, de az özvegy minden erejével azon van, hogy a kislányát egy kiegyensúlyozott, vidám édesanya nevelje fel.

Az elmúlt napokban több újság is arról akarta faggatni, hogy a közelgő Halottak napjára hogyan készül, kilátogat-e Krisztián sírjához, de választ senki sem kapott, egészen a mai napig, amikor posztokat tett közzé a közösségi oldalain.

A Facebookon és az Instagramon is azt írta, hogy igaztalanul ítélkeznek felette az emberek.

"Ha valaki azt gondolja rólam, hogy rossz és gonosz vagyok, akkor igaza van. Ha valaki pedig azt gondolja, hogy jóra törekvő vagyok és szerethető, akkor is igaza van. Csak Abszolút igazság létezik, de emberi igazság nincs. Mert ha innen nézem, akkor ilyennek látom, ha pedig onnan, akkor olyannak látom a dolgokat. Hogy kint voltam-e néhai férjem sírjánál, a válaszom: természetesen. De ezt is lehet úgy feltüntetni, mintha nem lettem volna. Ebben az egész folyamatban megtapasztalhattam, hogy semmi sem az, aminek látszik. Sokat tanultam belőle. Törekszem az őszinte életre, de hibázok. Sokszor, azonban nem többször, mint bárki, aki e sorokat olvassa. Mindennek két oldala van, s mindig a helyzet adja, hogy melyikre van nagyobb rálátásunk. A magam helyzetét is kétféleképpen is láthatom. 1. Sajnálhatom magam és együtt érezhetek magammal, hogy a sajtó ilyen embertelenül meghurcol. 2. De a nagy Egész szemével is nézhetem és azt mondhatom, hogy a sajtónak mindig kelleni fog valaki, akit szétszedhet, mert ez a természete. Az igazat nehéz eladni, a hazugság sokkal izgalmasabb. Milyen jó, hogy mindez velem történik, és nem olyannal, aki összeroppanna tőle. Hát ilyen az élet, a felnőtt élet. Ebbe is szép lassan beletanulok."

Fotó: Instagram

Mazsi az Instagramon is közzétett egy 24 órán keresztül elérhető írást, abban azt mondja el, hogy este a sötétben járt Krisztián sírjánál, hogy ne lássa meg senki.